Ex-Spielerin konfrontiert Bayerns Chefetage im TV

„Sagt man nicht“

Richtig deutlich wurde die 47-fache Nationalteamspielerin allerdings erst, als Kahn zur Gesprächsrunde erschien. „Ich finde es grundsätzlich eine absolut unsanfte Art, so etwas zu kommunizieren. Wenn mein Sportdirektor das gesagt hätte, wäre ich sofort in die Konfrontation gegangen, weil so etwas sagt man nicht nach außen“, sparte Kemme nicht an Kritik.