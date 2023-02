Das Warten auf den Schnee hat sich gelohnt

Ums Skifahren am Graukogel in Bad Gastein wurde in den vergangenen Jahren oftmals gekämpft. Eine Petition wurde gestartet, ein Teilbetrieb wurde geplant – die „Krone“ berichtete. Dann kam der Winter, aber der Schnee kam nicht. Jetzt ist er endlich da: Am Naturschneeberg Graukogel fahren seit Ende Jänner die Lifte, wenn auch nur im Teilzeit-Betrieb von Donnerstag bis Sonntag.