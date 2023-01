60 Zentimeter Schnee reichen nicht für Liftstart

Selbst in Thalgau, Koppl und Krispl konnten die Lifte am Wochenende wieder fahren. Der Andrang war dementsprechend groß, die Freude bei Betreibern und Skifahrern spürbar. Selbst die Lifte am Graukogel - die „Krone“ berichtete bereits mehrfach über die verfahrene Situation im beliebten Skigebiet - fuhren zum ersten Mal in diesem Winter. Schneekanonen gibt es am Graukogel nicht.