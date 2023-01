Warmes Wetter färbt die Pisten am Graukogel grün

Bisher auch kein Teilbetrieb

Skifahrer bleiben am Graukogel diese Saison bisher ganz aus. Denn die Lifte am Berg stehen still. Dabei sollte diesen Winter alles anders werden. Zumindest vier Tage pro Woche wollten die Gasteiner Bergbahnen den Skibetrieb ermöglichen. Ein Zugeständnis an eine Online-Petition zum Erhalt des Skigebiets aus dem Jahr 2021 – die „Krone“ berichtete.