Landwirtschaftsminister Totschnig aufgetaucht!

Umso beherzter - so heißt es - kämpfe Totschnig jetzt als „Schnitzelretter“ gegen den Handelspakt mit Brasilien. Diesen will die deutsche SPD-Regierung, in der neben FDP auch die Grünen sitzen, jetzt rasch durchpeitschen. Er sei klar gegen das Abkommen, das den Regenwald und unsere Landwirte durch Billigstfleisch-Importe bedroht.