Tierschutz: Wo ist der Landwirtschaftsminister?

Genügend Problemfelder zu beackern

Tatsache ist: Bei allem, was Tierschutz in Kombination mit Landwirtschaft betrifft, ist der Agrarminister am Verhandlungstisch stets mit von der Partie. So war das auch bei der Abschaffung der Vollspaltböden für Schweine bis 2039 oder dem dauerhaften Anbinde-Verbot für Rinder. Insofern ist Totschnigs Rechtfertigung etwas billig - geht es doch beim Volksbegehren um Tiertransporte, etwa von Kälbern oder Schweinen. Wie auch immer. Eigentlich hätte der ÖVP-Landwirtschaftsminister genügend Baustellen - Pardon, bei Totschnig muss es Problemfelder heißen - zu beackern.