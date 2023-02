Schockierendes Bild eines inhaftierten Iraners

Die von Menschenrechtlern am Donnerstag veröffentlichte Aufnahme zeigt einen vollkommen abgemagerten und rasierten 53-jährigen Mann. Iranerinnen und Iraner zeigten sich schockiert, prominente Politiker und Intellektuelle forderten erneut dessen Freilassung aus dem Gohardasht-Gefängnis in Karaj nahe der Hauptstadt Teheran. Meysami ist seit mehr als vier Jahren in Haft. Die Justiz wirft ihm Verstöße gegen die „nationale Sicherheit“ vor. Bereits 2018 war der bekannte Aktivist in den Hungerstreik getreten. Medienberichten zufolge fordert Meysami ein Ende der Exekutionen von Demonstranten, die Freilassung politischer Gefangener und das Ende der strengen islamischen Kleidungsordnung.