Kopftuchzwang soll mit Kameras überwacht werden

Protestwelle ebbt ab

Die seit dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini tobende Protestwelle, die das ganze Land erfasst hatte, hat in den vergangenen Wochen abgenommen. Der Widerstand gegen das System findet zunehmend in Form eines zivilen Ungehorsams statt. So tragen viele Frauen in Irans Metropolen inzwischen überhaupt kein Kopftuch mehr.