Haftstrafe für tanzendes Blogger-Pärchen im Iran

Damit widersprach die Justiz der Darstellung von Aktivisten, die am Dienstag eine andere Version veröffentlich hatten. Nach Informationen der Aktivisten wurden die Blogger von einem Revolutionsgericht in Teheran nach der Veröffentlichung eines Tanzvideos zu jeweils mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Ahmadi und Haghighi seien bereits Anfang November festgenommen worden, berichtete die Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA.