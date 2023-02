Mit 500 Schilling Startkapital Meilenstein gesetzt

Da staunte 1977 auch Bundeskanzler Kreisky

Einen hohen Stellenwert hatte in den nunmehr bereits 63 Jahren stets die berufliche Umschulung und Wiedereingliederung von verunfallten Arbeitern in die Arbeitswelt sowie die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen in geschützten Werkstätten. Wie erwähnt wurde im Jahr 1975 deshalb in Linz das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ) gegründet und in der Grillparzerstraße mit einem zwölfstöckigen Schulungsgebäude ausgestattet. Was offenbar auch weit über Linz hinaus viel Eindruck machte: „Grandios – bitte nur so weiter“, applaudierte etwa der legendäre SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky bei einem BBRZ-Lokalaugenschein im Jahr 1977.