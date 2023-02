Schlepper raste auf Polizei zu: 15 Monate Haft

Angst vor Schleppermafia

Am Freitag musste sich der Mann am Grazer Straflandesgericht wegen Schlepperei, Widerstand gegen Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Der dreifache Familienvater, bislang völlig unbescholten und noch nie in Österreich gewesen, gab sich von Anfang an geständig. Was sein Anwalt aber zu Beginn auch gleich klarstellt: Näheres über die Hintermänner der Schlepperorganisation wird sein Mandant nicht sagen, er habe Angst um seine Familie.