Biker bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Gegen 15.15 Uhr am Dienstagnachmittag war ein 69-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Mitterdorf von der B 114 kommend in Fahrtrichtung Judenburg unterwegs. Er wollte sich rechts auf den bevorzugten Fahrstreifen einordnen. Dabei dürfte er eine 50-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz übersehen haben. Es kam zur Kollision und der Motorradlenker stürzte.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Motorradlenker mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Judenburg eingeliefert.