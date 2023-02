Melzer: „Brauchen Sieg über klaren Favoriten“

Davis Cup gegen Kroatien. Für Österreich bedeutet das meist epische Schlachten. 1997 endete eine solche siegestrunken. Gilbert Schaller gewann in Graz ein Fünfsatz-Match gegen Goran Ivanisevic, und am Schlusstag das entscheidende Einzel zum 3:2 gegen Sasa Hirszon. Das dritte und letzte Treffen nach einer 1:4-Niederlage in Pula brachte 2006 Niedergeschlagenheit. Diesmal ging das Duell 2:3 verloren, besonders der heutige Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat bittere Erinnerungen. Er verlor sowohl sein Einzel gegen Mario Ancic als auch im Doppel mit Julian Knowle nach 2:0-Satzführung.