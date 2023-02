E-Auto in Carport stand plötzlich in Vollbrand

Ein lauter Knall riss am Donnerstag um 1 Uhr früh ein Ehepaar (41 und 38 Jahre) in Walding in Oberösterreich aus dem Schlaf. Auch starker Rauchgeruch lag in der Luft. Der 41-Jährige sah daraufhin im Freien nach und bemerkte, dass in seinem Carport vorm Wohnhaus Feuer ausgebrochen war. Das Gebäude, zwei Autos und ein Motorroller standen in Flammen.