Firmen-Gründer: „Natürlich gehen wir Risiko ein“

„Wir ergänzen uns perfekt“

Der 43-jährige Nagl machte Karriere in der Automobilbranche, arbeitete jahrelang in Deutschland und China. „Zuletzt bestand der Job vor allem aus Powerpoint-Präsentationen und Politik, ich war weit weg von den Produkten.“ Nun also ein Neustart als Unternehmer. An seiner Seite ist der 25-jährige Berner, der am Ende seines BWL-Studiums steht und den Nagl auf der Uni kennen und schätzen lernte. Berner: „Wir ergänzen uns perfekt. René ist der Techniker, ich bin der Betriebswirt.“