Stadt und Land im Clinch wegen Heimkontrollen

33 Pflegeheime gar nicht kontrolliert

Stein des Anstoßes ist, dass darin die Heimaufsicht zum einen beim Land zentralisiert wird und außerdem die Heimkontrollen künftig nur noch einmal pro Jahr stattfinden, statt wie bisher zweimal. „Dabei wurden schon bisher die gesetzlichen Vorschriften oft nicht eingehalten“, spielt der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) auf eine Anfragebeantwortung von Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) an seine Fraktion an, wonach allein im Jahr 2022 in 33 der insgesamt 229 steirischen Heimen keine einzige Kontrolle stattgefunden hat. „Lediglich die Amtssachverständigen der Stadt Graz haben in jedem der 20 privat betriebenen Heime diese Kontrollen im vorgeschriebenen Ausmaß durchgeführt“, sagt Krotzer.