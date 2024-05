Europa? Nachhilfebedarf für steirische Studenten

Die Finanzkrise von 2008 ging in eine Schuldenkrise über, 2015 dominierte die Flüchtlingskrise, 2020 kam der Einschnitt mit der Corona-Krise, 2022 schockte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Seit Jahren befinden wir uns im Krisenmodus – und besonders betroffen sind die Kinder. Nicht nur zu Hause stellen sie viele Fragen, auch in der Schule wollen sie mehr über die vielfachen Konflikte in ihrem Lebensumfeld erfahren.