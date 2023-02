„Der fünfte Teil der Piefke-Saga liegt auf Eis“

APA: Herr Mitterer, Ihr 75. Geburtstag steht vor der Tür. Rückblickend: Was war in Ihrer Karriere besonders wichtig, welche Meilensteine gab es?

Felix Mitterer: Da waren vor allem einmal die Tiroler Volksschauspiele in Telfs. Die waren sehr wichtig für mich, was das Theater, mein Schaffen an sich betrifft. Die Schauspieler Hans Brenner und Ruth Drexel waren für mich dabei maßgeblich und beeinflussten mich. Dort in Telfs habe ich eigentlich das Schreiben für das Theater gelernt. Dann war da natürlich der NDR - Norddeutsche Rundfunk, der die „Piefke-Saga“ in Auftrag gegeben hat. Man muss ja ehrlich sagen: Ich habe das damals alles gar nicht gekonnt, das Theater- und Drehbuchschreiben. Und die „Piefke-Saga“ habe ich an sich überhaupt nicht schreiben wollen.