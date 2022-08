Mitterer: „Tourismus soll der Kunst etwas zahlen“

So tief erzürnt kennt man den sonst so ruhigen und sanftmütigen Dramatiker Felix Mitterer eigentlich nicht: „Der Autor der Piefke-Saga kann keine Tourismusabgabe zahlen, das geht nicht!“ Der Grund dieses plakativen Sagers wurzelt in einem Schreiben, welches Mitterer am 2. März 2022 von der Tourismusabteilung des Landes Tirol erhielt. Darin wurde er aufgefordert, für das Jahr 2019 eine „Erklärung“ und für 2022 eine Umsatzschätzung bekannt zu geben, um seinen „Pflichtbeiträgen nach dem Tiroler Tourismusgesetz nachzukommen“.