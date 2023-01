Star-Autor Mitterer flüchtet in die Steiermark

Von Tirol in die schöne Oststeiermark gezogen

Seit wenigen Wochen hat der Tirol-Auswanderer in der Oststeiermark ein neues Zuhause gefunden. Im 2600 Seelenort lebt das Ehrenmitglied des Theaters in der Josefstadt zurückgezogen und antwortet schließlich per SMS kurz und bündig auf die Bitte um ein Willkommensgespräch: „Bitte nicht gram sein, aber ich möchte nicht, dass die Menschen wissen, wo ich bin. Darum bitte kein Interview.“