Felix Mitterer: Ischgl ist das neue Lahnenberg

Keinen Co-Produktionspartner findet der ORF aktuell für den von ihm gewünschten fünften Teil der Piefke-Saga. Laut Felix Mitterer will der NDR, welcher bei den ersten vier Teilen mit an Bord war, nicht mehr. „Dieter Meichnser war der Fernsehspiel-Chef des NDR. Von ihm stammte die Idee zur ersten Piefke-Saga. Er war aber schon in Pension, als diese ausgestrahlt wurde, und sein Nachfolger wurde nach dem vierten Teil gekündigt. Wahrscheinlich erinnert sich beim Sender noch irgendwer daran“, meint der Dramatiker im Gespräch mit der „Krone“ und führt weiter aus: „Aber diese Verzögerung schadet ja nicht, da die derzeitige tagtägliche Realität in Ischgl rund um die allseits bekannte Après-Ski Bar genug an Stoff bietet, sodass ich am fertigen Stoff weiterschreiben kann.“