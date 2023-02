Olympia-Held nach üblem Hass-Posting suspendiert

Das Nationale Olympische Komitee (COB) und die brasilianische Regierung kündigten Schritte gegen Wallace an. Der 35-Jährige, der mit der brasilianischen Nationalmannschaft unter anderem Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 gewann, ist ein extremer Unterstützer von Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Der Rechtspolitiker war Lula in der Stichwahl im Oktober knapp unterlegen.