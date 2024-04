„Ich steige für getötete Schwester in den Ring“

„Der Kampf ist für dich“

Vier Jahre später sind die Wunden bei Jean Van Lülik nicht verheilt. Aus seiner Trauer und dem Schmerz machte er nie ein Geheimnis. Nun will er für seine verstorbene Schwester in den Ring steigen, Christoph Konrad herausfordern. „Ich habe immer gesagt, dass ich einmal in meinem Leben für einen besonderen Menschen in den Ring steigen will. Der Kampf ist für dich“, schickt Jean eine Botschaft an seine Schwester. „Der Kampf ist auch für alle Menschen, die so was Schreckliches erleiden mussten, für Familien, die täglich mit der Angst und dem Schmerz leben müssen. Weitertun müssen, obwohl sie keine Kraft mehr haben.“