Berufe zum Ausprobieren auf der Lehrlingsmesse

Bagger und Mischpult

Die Baufirma PORR hat als Stand einen Baucontainer hingestellt mit Deckenbeschallung und einer Lounge obendrauf, in der man sich über Lehrstellen informieren kann. Auch in einem Bagger können die Schüler Platz nehmen. Daneben steht in Miniatur-Ausgabe das Villacher Congresscenter, das Veranstaltungstechniker sucht, alles mitgebracht hat, was man an Ton, Video, Licht und Bühnentechnik braucht, um eine Aufführung zu begleiten. Wie es sich anfühlt, technisch Regie zu führen, kann jeder am Mischpult probieren.