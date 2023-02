Brüderliche Umarmung nach dem Messerstich

Brüder hatten vor der Tat Streit um Spielekonsole

Der wegen versuchten Mordes angeklagte Einheimische bekam die Chance, sich zu entschuldigen - seit dem blutigen Vorfall am 11. Mai 2022 hatte er keinen Kontakt mehr zum Bruder. Was war passiert? „Ein erhebliches Konfliktpotenzial hatte sich angestaut“, trägt Staatsanwalt Tomas Schützenhofer die Anklage vor: „Streitereien unter anderem über die Spielkonsole haben sich entladen.“ Auf Provokationen folgten Handgreiflichkeiten und ein Messerstich - eine acht Zentimeter tiefe Wunde in der Leber des Halbbruders. Der 19-Jährige war reuig: „Das Messer war eine Kurzschlussreaktion. Ich wollte nur, dass die Situation aufhört. Das war mein größter Fehler.“