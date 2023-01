Wenn der eigene Bruder zum Opfer der Bluttat wird

Streit unter Geschwistern gehört in manchen Familien zum Alltag. Nicht alltäglich ist aber, dass solche Streitereien beinahe tödlich enden. In dieser Woche müssen aber in zwei verschiedenen Fällen Geschworene die blutigen Geschehnisse in zwei Familien beurteilen. In beiden Prozessen erhebt die Staatsanwaltschaft Salzburg den gleichen Vorwurf: versuchten Mord.