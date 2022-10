Streit um Spielekonsole führte zu Messerstich

Wer darf mit der Playstation spielen? Bekanntlich ein hitziges Thema unter Geschwistern. Zwischen zwei Salzburger Brüdern aber artete der Streit um die Nutzung der Spielekonsole in eine Bluttat aus, wie der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist: Demnach muss sich bald ein Salzburger (19) dem Vorwurf des versuchten Mordes stellen. Weil er laut Anklage am 11. Mai im Zuge des Streites seinem Halbbruder ein zehn Zentimeter langes Messer in den Bauch rammte. Danach flüchtete der 19-Jährige, stellte sich aber noch Abend der Polizei.