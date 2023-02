Seefestspiele Mörbisch: „So was gab es noch nie!“

„Ein unfassbarer Vertrauensbeweis“

Der Generalintendant ist sich sicher, dass ein Teil des Erfolges auf das gelungene Programm im Vorjahr zurückzuführen ist. Viele der Besucher von „The King and I“ sind heuer wieder dabei. Aber auch neue Besucher kommen dazu. „Ich freue mich, weil das ein unfassbarer Vertrauensbeweis ist“, so Haider, der schon in jungen Jahren erstmals auf der Seebühne stand.