Brave Tierfreunde retteten die arme Möwe „Alfred“

Tierliebe Menschen entdeckten am Wochenende an der Gmundner Seepromenade in Oberösterreich eine Möwe, die ganz offensichtlich Hilfe benötigte. Der Österreichischen Tierschutzverein rettete den Wasservogel, der einen gebrochenen Flügel hatte. Süß: Die Möwe wurde „Alfred“ getauft.