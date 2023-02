Ein Armutszeugnis für die Fans des Meisters

In die Pflicht zu nehmen sind in diesem Fall die Anhänger der Mozartstädter, die scheinbar noch im Winterschlaf sind. Ganz im Gegenteil zu den Fans von Sturm. In etwa 1600 der 8000 Karten gingen an Sympathisanten der Steirer. Es hätten sogar noch deutlich mehr sein können, doch der Gästesektor ist längst voll und das Kontingent somit restlos ausgeschöpft.