Diese Positionen sind in Bullen-Startelf offen

In puncto Startelf gegen Sturm beim Cup-Kracher in fünf Tagen scheinen aber zumindest vier Stellen in der Bullen-„Einsergarnitur“ offen zu sein. Den Anfang macht die Linksverteidiger-Position. Um die duellieren sich Bernardo und Andreas Ulmer. Während der Brasilianer die Elf als Kapitän aufs Feld führte, kam der Routinier an gleicher Position mit 75 Minuten auf mehr Spielzeit.