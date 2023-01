Leipzig wirft Auge auf Red Bull Salzburg-Spieler

Kaum einer hat die Bullen-DNA derart in seinem Blut wie Nicolas Seiwald. Der 21-Jährige ist bereits seit 2009 bei den Salzburgern und zählt mittlerweile zu den unangefochtenen Stammspielern beim österreichischen Fußball-Krösus. 89 Pflichtspiele hat die „Arbeitsbiene“ im Bullen-Dress bereits am Buckel. Bleibt der Rechtsfuß fit, feiert er in wenigen Wochen wohl schon seinen „Hunderter“.