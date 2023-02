Wer Solarstrom verkaufen will, braucht viel Geduld

Viele Verspätungen

Rakaseder ist allerdings nicht der einzige. Denn durch die Vielzahl an Anträgen kommt es derzeit oft zu Verspätungen. Dabei hat etwa die Netz OÖ (dort muss man melden, dass man eine PV-Anlage bauen will) sogar die computergestützte Auftragserledigung adaptiert und beschleunigt. Deshalb sollte man sich schon früh informieren, was man braucht und welche Genehmigungen man benötigt.