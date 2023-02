Starker Wind und Neuschnee erhöhen Lawinengefahr

„Zieht man das Wochenende in die Betrachtung mit ein, kann es auf den Bergen im Salzkammergut einen Meter Neuschnee geben“, prognostiziert Josef Haslhofer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria, tief winterliche Bedingungen. Bevor die Schneefallgrenze am Wochenende auf tausend Meter ansteigt, kann es in der Nacht auf Donnerstag schon in 500 Metern Seehöhe schneien – wenn auch keine großen Mengen. Für die erfahrenen Bergretter sind die Schneemassen aber nicht das Hauptproblem in den kommenden Tagen.