Kostenlose HPV-Impfung ist für Rauch „Meilenstein“

90 Prozent der Gebärmutterhalskrebs-Fälle durch HPV

Gebärmutterhalskrebs ist nach Brustkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung von Frauen in der EU im Alter von 15 bis 44 Jahren. Laut Studien sind für 90 Prozent der Fälle Humane Papillomaviren (HPV) verantwortlich, berichtete das Gesundheitsministerium. In Österreich erkranken demnach jährlich zwischen 400 und 500 Frauen daran, fast die Hälfte starb an den Folgen. Auch Männer haben mit Krebserkrankungen im Genital- und Rachenbereich zu kämpfen, die durch Humane Papillomaviren ausgelöst werden.