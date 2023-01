Ungarn lobt Meloni: „Patriotische Regierung“

„Mit Meloni sind wir seit Jahren befreundet“, sagte Novak der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Dienstag. Die ungarische Präsidentin wurde am Dienstag in Rom von ihrem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella empfangen. Dabei wurden laut Medienberichten europäische Themen besprochen.