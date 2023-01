Sexismus-Vorwurf: Bericht belastet Fußballboss

Le Graët habe eine problematische Haltung gegenüber Frauen an den Tag gelegt, die mindestens als sexistisch bezeichnet werden könne. Der endgültige Bericht soll am 13. Februar veröffentlicht werden. Dann will der Verband FFF „eigene Schlussfolgerungen und Entscheidungen“ bekannt geben, hieß es in einer Pressemitteilung. Seinen Posten hat Le Graët bis zur endgültigen Veröffentlichung des Berichts vorerst geräumt.