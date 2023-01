Frankreichs Fußball-Boss Le Graet räumt Posten!

Der in der Kritik stehende Präsident des französischen Fußball-Verbands, Noël Le Graët, zieht sich vorerst von seinem Amt zurück! Dies habe er mit Zustimmung des Vorstands beschlossen, wie der FFF nach einer außerordentlichen Sitzung des Exekutivkomitees in Paris am Mittwoch mitteilte.