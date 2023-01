SPÖ fordert vom Bund eine kluge Migrationspolitik

Einwallner möchte das Problem zudem international angehen. „Wir müssen endlich schauen wer in Europa an einer Lösung interessiert ist.“ Bleibe man dabei nur mit denen zu kommunizieren, die es nicht sind, sprich wähle man als Hauptpartner Orban und Co., würde es keine Verbesserung geben. Die Polizeigewerkschafter kritisieren, dass die Beamten mittlerweile an ihre Grenzen stoßen. Polizisten werden ad hoc zugeteilt und müssten Anreise und Unterbringung eigenständig planen. Auch, dass Polizeischüler an die Grenzen geschickt werden, sei unverantwortlich.