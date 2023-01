Jugendbande filmt sich bei Tat und wird erwischt

Nach einem nächtlichen Überfall am 14. Jänner in einer Tankstelle in Wien-Hietzing tappten die Beamten völlig im Dunkeln. Kurz nach Mitternacht tauchte dann ein Video auf Social Media auf, das die Flucht von vier Verdächtigen nach dem Überfall zeigte. Die vier Jugendlichen filmten sich selbst bei ihrer Tat und veröffentlichten das Video auf Instagram.