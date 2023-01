16.500 Fans reisten zum Kulm-Wochenende an

WM 2024 als große Hoffnung

In Sachen Besucherzahlen hat Neuper große Hoffnungen auf die Weltmeisterschaft 2024. Um doppelt oder sogar dreifach so viele Fans willkommen zu heißen, fehle es aber noch an Infrastruktur. Er spricht vom Ausbau der Zufahrtsstraße und einem neuen Bahnübergang, der derzeit ein Nadelöhr für den Verkehr darstellt. Mit dem ÖSV würde man sich außerdem über fixe Gebäude am Gelände beraten.