Skifliegen sorgt im Ennstal für gute Werbung

Gut 2000 Frankfurter-Paare, 200 Kilogramm Käsekrainer noch einmal so viel Leberkäse liefert Erich Diechtl für das Skifliegen an. „Der Kulm füllt uns das Jännerloch. Ich merke schon, dass mehr Leute bei uns im Geschäft einkaufen.“ Schon im Kindergarten war der 23-jährige Fleischermeister aus Bad Mitterndorf bei der Sportveranstaltung mit dabei. Aber so wie früher, klagt er, ist es heute nicht mehr. „Mein Papa hat früher 35.000 Paar Frankfurter geliefert.“