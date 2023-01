Kraft glänzt mit „brutal harten Füße wie Beton“

Bei Stefan Kraft überwog am Samstag beim Skifliegen am Kulm die Freude über den zweiten Platz, zumal zwei Tage zuvor ein Antreten wegen Schüttelfrost und weiteren Krankheitssymptomen unklar war. „Jetzt war alles wieder okay. Eine Schmerztablette und dann geht es“, sagte der Salzburger. Die körperliche Belastung macht dem 29-Jährigen aber noch zu schaffen: „Ich habe brutal harte Füße wie Beton, weil ich seit einer Woche nichts trainiert habe.“