Auf einem Schlachtfeld gibt es nur Verlierer

Geht es nach den amtierenden deutschen Volksvertretern, dann werden einander in rund drei Monaten russische und deutsche Panzer auf ukrainischem Boden gegenüberstehen. Das wird kein Kalter Krieg, sondern eine unmenschliche Schlacht, exakt 82 Jahre, nachdem auf demselben Boden deutsche und russische Panzer unendliches Leid angerichtet hatten. Im Zweiten Weltkrieg, der größten Katastrophe der letzten 100 Jahre. Das grausame Ende ist bekannt: Am 6. und am 9. August 1945 wurden erstmals Atombomben abgeworfen, ganz gezielt auf Menschen.