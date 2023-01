Erfolgreiche Mischung: Pulverschnee und Powertalks

Strahlend blauer Himmel, glitzernder Schnee und perfekt präparierte Pisten - so präsentierte sich der Sportberg Goldeck beim „SKI ME UP“-Event. Mehr als 80 Teilnehmer aus Kärntens Wirtschafts- und Start-up-Szene waren am Freitag dem Ruf von see:PORT-Chef Walter Prutej gefolgt und genossen die perfekten Verhältnisse. Doch das Skivergnügen war nur das Rahmenprogramm für eine spannende Networkveranstaltung. „,SKI ME UP’ ist fixer Bestandteil unseres Programms und wichtig für Kooperationen und ein funktionierendes Start-up-Ökosystem - besonders nach der Pandemie“, zeigt sich Prutej begeistert.