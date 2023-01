Zwei Kampfjets in Indien abgestürzt: Ein Pilot tot

Beim Zusammenstoß zweier Kampfjets in Indien ist am Samstag nach Angaben des Militärs ein Pilot ums Leben gekommen. Die beiden Maschinen russischer und französischer Bauart waren bei einer Routineübung offenbar rund 50 Kilometer westlich ihres Luftwaffenstützpunkts Gwalior miteinander kollidiert und in der Folge abgestürzt.