„Schattenboxen“ im Landtag mit Post an den Bund

Vier dringliche Resolutionen an den Bund haben ÖVP mit Klubobmann Christian Dörfel und FPÖ mit Klubchef Herwig Mahr am Donnerstag im Landtag beschlossen, die nun den Weg nach Wien antreten, eventuell so, wie es sich unser Karikaturist ausmalt. Aber was bringt‘s?