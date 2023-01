Linienbusse kollidierten: Lenker schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse in Salzburg sind in der Nacht auf Samstag vier Personen, darunter einer der Lenker, verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in der Früh berichtete, hatte ein Bus kurz nach Mitternacht in der Neutorgasse stark abbremsen müssen, weil ein Auto am Ende der Busspur den Vorrang verletzte.