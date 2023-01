Streit um Mastbetrieb: Rätsel um Zahl der Tiere

Dies dementiert der Betreiber vehement: „Ich weiß nicht, woher er das hat, das ist eine Fantasiezahl. Es dreht sich um 850 Puten, wie es in den Gutachten auch nachzulesen ist, rund ein Drittel davon Küken.“ Diese Anzahl stehe im Betriebskonzept 2019 und sei auch von keiner Behörde bisher dementiert worden, so Sint, für den landwirtschaftliche Großbetriebe in das Gewerberecht gehören. Die Regierung solle sich das nochmals genau ansehen, fordert er.