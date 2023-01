Geflügelfarm sorgt in Obsteig für erneuten Wirbel

Vor rund zwei Jahren gab es im Obsteiger Gemeinderat einen für die Einwohner des Weilers Wald folgenschweren Beschluss: die Widmung eines Grundstückes am nordöstlichen Ortsrand auf „Sonderfläche Geflügelstall“. Ein Geflügelbauer, der mitten im Weiler bereits mehr als 2000 Hühner hält, strebt an diesem nahe am Wohngebiet liegenden Standort einen zweiten Mastbetrieb an. Die Anrainer, die jetzt schon über unerträgliche Geruchsbelästigung klagen, laufen dagegen Sturm – bisher ohne Erfolg.